Mittwoch auf der LeWeb London 2013

Ein erfüllender Tag mit vielen hochkarätigen Gästen auf und außerhalb der Bühne. Begonnen wurde mit einem wichtigen und wiederkehrenden Thema auf der LeWeb, Finanzierung (Venture Capital) und Ausbildung der nächsten Generation an Startups. Hierzu erklärten Eric Van der Kleij (Level39) und Brent Hoberman (PROfounders Capital) welche wichtigen Aspekte zu beachten sind und dass die Branche ind in London immer weiter aufblüht. Dabei erklärte Eze Vidra was es mit dem neuen Google Campus auf sich hat. Es gibt kein direktes Auswahlverfahren um eine bestimmte Gruppe von Personen den Zugang zum Campus zu ermöglichen. Vielmehr ist die Registrierung offen für jeden. Das Projekt ist momentan viel mehr ein Experiment und wird als Investition in die Zukunft gesehen.

Joe Gebbia (Twitter, Live Mitschnitt), einer der Gründer von Airbnb (Privatpersonen überlassen Fremden eine Schlaf und Aufenthaltsmöglichkeit auf begrenzte Zeit) erklärte fast poetisch die ersten Tage seiner damals unbeabsichtigten Firmengründung. Es ist vielmehr eine Geschichte die man seinen Urenkeln erzählen kann, denn direkt aus der Not und der entstandenen Idee heraus gab es bereits am dritten Tag die ersten Nutzer (bei den Gründern selbst). Doch was die beiden Designer Joe und Brian am meisten bewegt hat, war die menschliche Interaktion während der Zusammenkunft. So entwickelte sich innerhalb von einer Woche ein entsprechendes Angebot welches sich über die letzen Jahre zu einer renommierten und sehr beliebten Plattform mauserte.

Jeremiah Owyang (Altimeter Group, Live Mitschnitt) erklärte worauf es bei den Firmen in Zukunft ankommt. Er präsentiert die “Collaborative Economy” welche er als Revolution ankündigt. In der Online-Aufnahme kann man selbst miterleben, wie die Veränderungen zwischen Markt und Firmen oder Produktfinanzierungen aus sieht. Auch welche Firmentypen davon profitieren werden und wie sich die Veränderungen auf das vertikale Netzwerk auswirkt kann man ersichtlich an den Diagrammen der Ausarbeitungen sehen. Die Kernaussage für mich war, dass es mehr und mehr eine Zusammenarbeit zwischen Kunden und Firmen geben wird.

Julien Smith (Twitter, Live Mitschnitt) hat die Möglichkeit ergriffen auf der LeWeb 2013 in London den Produktstart seines Startups zu promoten. Bei einer ausführlich einstudierte Präsentation zeigte er, dass Breather seinen Platz in der modernen Welt behaupten kann. Dabei handelt es sich um eine Anwendung welche es erlaubt, ruhige und persönliche Plätze in Großstädten zu finden und zu mieten. Sprich je nach dem wo man sich momentan befindet, kann man den nächsten “geheimen” Platz per App ausfindig machen und für einen beliebigen Zeitraum für einen entsprechenden Geldbetrag mieten. Auch bei diesem Angebot bestimmt das Angebot innerhalb der App, wie sehr diese am Anfang anklang finden wird.

Maxwell Bogue (3Doodler) ist Gründer des weltweit erstem Herstellers für 3D-Stifte. Mit einem phänomenalen Crowdfunding Start von über 2 Millionen Dollar auf Kickstarter im März 2013, handelt es sich bei dem Produkt um wohl eines der aktuell beliebtesten Gimmicks. Inspiriert wurde das Team von den momentan beliebten 3D-Druckern. Der Stift selbst ähnelt sehr einer Heißklebepistole und funktioniert auch so. Man steckt eine gerade Plastikstange in die Rückseite der Pistole und kann drauf los “kleben”. Durch das rasche abkühlen des biologisch abbaubaren Plastiks kann 3-Dimensional gearbeitet werden.

Unter dem Motto “Boys and their toys” haben Loic Le Meur, Robert Scoble und Ben Metcalfe dem Publikum den Prototyp Google Glasses näher gebracht. Man kann die Präsentation selbst miterleben. Im wesentlichen begeistert am meisten die unmittelbare Präsenz der Informationen in Augenhöhe. Nicht dass es enorm stören würde oder das Blickfeld beeinträchtigt. Aber oben rechts kann man nahezu jede Information die via Google auffindbar ist oder was sich momentan in den eigenen sozialen Netzwerken abspielt abrufen. Darüber hinaus fasziniert die Möglichkeit ständig und unmittelbar Fotos oder Videos aufzunehmen. Der Hersteller hat zum weitgehenden Erhalt der Transparenz und Privatsphäre eine kleine Lampe auf der Frontseite eingebaut, welche aufleuchtet sobald der Besitzer Aufnahmen erstellt. Eine Frage aus dem Publikum war, dass es typischerweise immer die Bösen sind welche mit einem asymmetrischen zu sehen sind, was sich durch diverse Filme bestätigen lässt. Robert erklärt, dass dies wohl aufgrund der Kosten und des Gewichts so gehalten ist und daher Google auf eine Symmetrie bei diesem Produkt verzichtet.