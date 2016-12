Illustreets hilft beim Suchen einer neuen Bleibe

Es ist sicherlich eines der schwersten Aufgaben eine passende neue Bleibe zu finden, aber mit Sicherheit eine genau so aufregendsten und spannendsten. Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle wie die Lage, Umgebung, Preis und Anbindung. Online Portale für die Suche nach dem neuen Heim helfen oft direkt mit Konfigurationsmöglichkeiten um nach dem Preis, die Anzahl der Zimmer oder mit oder ohne Aufzug zu suchen. Doch oft bleibt die Umgebung und die Lage etwas auf der Strecke. Zum Beispiel bleibt es oft einem selbst überlassen sich über die nächst gelegende Bus oder Bahn Haltestelle zu informieren. Doch in Groß Britannien gibt es seit über einem Jahr das Startup illustreets.co.uk (Blog) welches sich genau in dieser Nische etablieren will.

Dabei versucht das Team einen Webservice bereitzustellen bei dem man genau diese fehlenden oder schwer aufzufinden Informationen recht automatisiert anzeigen lassen kann. Dazu werden noch öffentlich zugängliche Daten von der Regierung dazu gemischt. Diese beinhalten die Anzahl der Straftaten in einer Region, der durchschnittliche Preis für Grundstücke und Häuser oder Wohnungen oder die nächsten öffentlichen Transportmittel, Parkplätze oder die nächste Grundschule.

Leider ist der Service bisher nur in England verfügbar, aber es ist gut möglich dass dieser auch bald in Deutschland seine Toren öffnet. Zudem kann ich mir gut vorstellen, dass es in Zukunft auch noch mehr Informationen zu sehen gibt. Es wäre interessant zu wissen, wie laut es in einer gewissen Gegend in der Innenstadt ist oder wie viele Bars in der Nähe sind!

Soweit ich weiß werden folgende Kern-Technologien verwendet: meteor.com, cartodb.com und postgresql.org.